Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok yemin ederek göreve başladı

Sudan'ın geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamadok Çarşamba günü yemin ederek göreve başladı, barışa ulaşmayı ve ülkenin ekonomik sorununu çözmeyi öncelikleri olarak sıraladı.

Tanınmış ekonomist Hamdok, başkent Hartum'daki tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devrimin kökleri derinlere giden sloganı, 'özgürlük, barış ve adalet' geçiş döneminin programını oluşturacak" dedi.

Sudan'ın kuzeydoğusunda yer alan Atbara kentindeki ekmek ve benzin zamlarına tepki, ilk gösterilerin başlamasına neden olmuştu.

30 yıldır ülkeyi 'demir yumrukla' yöneten Ömer el Beşir, aylarca süren protestoların ardından Nisan ayında darbeyle devrilmişti.

Ülkede darbenin ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi'nin başkanı General Abdül Fettah Abdülrahman el Burhan, dün yayımladığı kararname ile Askeri Geçiş Konseyi'ni feshetti. Burhan, Askeri Geçiş Konseyi'nin yerine kurulan ve ülkeyi 3 yıl boyunca yönetecek olan Egemen Konsey'in başkanlığına getirildi.

Sudan'da ordu ile muhalefet 3 yıllık geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılması için anlaşmıştı. Ancak yönetimin ordudan sivillere geçmesi kolay olmadı, bu süreçte pek çok şiddet olayı yaşandı.

Haziran ayında Savunma Bakanlığı'nın önündeki bir oturma eylemine ateş açıldı, olaydan Askeri Geçiş Konseyi'ne bağlı milis gücü Acil Destek Güçleri'ni sorumlu tutan muhaliflere göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

6 sivil ve 5 ordu mensubu, toplam 11 kişiden oluşan Egemen Konsey'in oluşumu Salı günü tamamlanmıştı.

Egemen Konsey'de yer alanlar arasında, müdahaleden sorumlu tutulan Acil Destek Güçleri isimli milis gücün komutanı Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo da bulunuyor.

Ancak bazı muhalefet temsilcileri ve uzmanlar, güç paylaşımı anlaşmasının on yıllar boyunca İslamcılar tarafından desteklenen ordunun bulunduğu bir ülkede beklentileri karşılayamayabileceği uyarısında bulunuyor.

Egemen Konsey, ülkedeki en yüksek otorite ancak yürütme gücünün çoğunu yakında kabineye devredecek.