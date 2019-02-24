Sudan'da Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu

Kaynak: AA

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçular Vakfı iş birliğindeki Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu'nun üçüncü dönemi 26 katılımcıyla başladı.YEE Hartum Müdürü Bünyamin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okçular Vakfı iş birliğinde Kemankeş Projesi kapsamındaki kursun bugün başladığını, iki ay sürecek eğitimdeki dersleri Hartum ve İstanbul'da eğitim alan mezunlarının vereceğini söyledi.Spor yaparken ülkeler arasında dostluk köprüleri kurmayı hedeflediklerini dile getiren Demir, Sudanlı ve Türk öğrencilerin yanı sıra Yemen, Somali, Mısır ve Suriye'den de kursiyerler bulunduğunu belirtti.Diğer projelerine de değinen YEE Hartum Müdürü Demir, takvimlerinde, örnek olabilecek ödüllü Türk filmlerinin Arapça alt yazılı olarak gösterileceği Açık Hava Sineması, Tarih Sayfası Konferansları, İki Nil Bir Medeniyet Fotoğraf Yarışması, Türkçe Kursları Sertifika Programı, Osmanlıca Kursları, Yöneticilik Sanatı Kursları ve Sudan-Türkiye Diplomatik İlişkileri kursu gibi etkinliklerin yer aldığını kaydetti.Demir, Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu'nun, Okçular Vakfı iş birliğinde 25 ülkede eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.YEE, Hartum'da okçuluk eğitimlerine geçen yıl şubatta başlamış, mayısta ilk mezunlarını vermişti.