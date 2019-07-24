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Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.

24.07.2019 21:05 Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.
Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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