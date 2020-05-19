Sudan'da gönüllülerden Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına iftar için kumanya

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup aktivist, kurdukları gönüllü organizasyonla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine iftarlık dağıtıyor.

Sudan'da gönüllülerden Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına iftar için kumanya
19.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:30
Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup aktivist, kurdukları gönüllü organizasyonla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine iftarlık dağıtıyor.
Organizasyonun mimarı Halid Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimin, Kovid-19 yasakları nedeniyle lokanta ve yemek şirketlerinin kapalı olması sebebiyle karantina merkezlerindeki sağlık personeli ve hasta yakınlarının iftarlık ihtiyacını karşılamayı amaçladığını söyledi.
Adil, Hartum'daki 3 hastane için ramazan boyunca günlük 200 iftarlık hazırladıklarını kaydetti.
Ülkede şimdiye kadar 2 bin 591 kişide Kovid-19 tespit edildi, 105 kişi yaşamını yitirdi.
Doğu Afrika'da en fazla vakanın görüldüğü Sudan'da son bir haftada binin üzerinde kişi hastalığa yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hartum, Sudan, Güncel, Haber

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