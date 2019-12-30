Haberler » Güncel » Sudan'da göstericinin öldürülmesiyle bağlantılı 27 güvenlik gücüne idam cezası - Haber

Sudan'da göstericinin öldürülmesiyle bağlantılı 27 güvenlik gücüne idam cezası

Sudan'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında işkence uygulayarak bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 güvenlik gücü mensubuna idam cezası verildi.

30.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:50 Sudan'da göstericinin öldürülmesiyle bağlantılı 27 güvenlik gücüne idam cezası
Sudan'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında işkence uygulayarak bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 güvenlik gücü mensubuna idam cezası verildi.

Sudan'da Aralık 2018'de hayat pahalılığına karşı başlatılan gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak güvenlik gücü mensupları hakim karşısına çıktı. Mahkeme, gösteriler sırasında gözaltına alınan öğretmen Ahmed al-Khair'e işkence edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 27 istihbarat çalışanını idam cezasına mahkum etti. Hakim karşısına çıkan diğer 13 üç sanık ise hapis cezasına çarptırıldı.

Öldürülen öğretmen 16 hafta süren hükümet karşıtı protestoların simgesi olmuştu. Khair'in ölüm nedeninin zehirlenme olduğu iddia edilmiş, daha sonra yapılan soruşturmada Khair'in işkence görerek öldüğü belirtilmişti.

Öte yandan, Omdurman'da mahkeme binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Khair'in fotoğraflarını taşıyıp gösteri yaptı.

Sudan'da Aralık 2018'de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam yapma kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koymuş, Devlet Başkanı Ömer el Beşir görevden alınmış ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş, bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmış, sivillerle birlikte geçici bir yönetim kurulmuştu. Ev hapsinde tutulan Beşir, başkent Hartum'un kuzeyindeki yüksek güvenlikli Kober Cezaevi'ne nakledilmişti. - HARTUM

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00   Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı - Haber
18:00   MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan yeni yıl mesajı - Haber
18:00   Yangından kurtarılan çocuğa kendi çoraplarını giydiren sağlıkçıya takdirname - Haber
18:00   Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis - Haber
17:55   İzmir'e yerli üretim 15 yeni otobüs - Haber
17:43   Balıkesir'de bir genç başından vurulmuş halde ölü bulundu! Sevgilisi ve arkadaşı gözaltında - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
30.12.2019 18:06:38