01.07.2019 00:01
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Sudan'da halk cuntaya karşı ayaklandı, 5 gösterici hayatını kaybetti

Sudan

Sudanlıların, askeri cuntaya karşı başkent Hartum'da düzenlediği protestoya askeri güçler ateşle karşılık verdi.

Sudanlıların, askeri cuntaya karşı başkent Hartum 'da düzenlediği protestoya askeri güçler ateşle karşılık verdi. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Sudanlı protestocular askeri cuntaya karşı sokaklara döküldü. Protestoları örgütleyen Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu, Geçici Askeri Konseyin basın ve hükümetin sivillere devredilmesi anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu. Başkent Hartum sokaklarına dökülen sivil halkın barışçıl eylemi sırasında askerler yine ateşle karşılık verdi. Merkez Doktorlar Komitesi (CCSD) düzenlenen miting sırasında keskin nişancı tarafından 5 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki Dr. Memun Beşir el-Tayib, Muhammed Osman, Daffallah el-Dav, Halid Muhammed Said ve kimliği tespit edilmemiş bir genç olduğu açıklandı.

CCSD, başkent Hartum ve çevre illerde bulunan hastanelerde tedavi gören yaralıların çoğunun Geçici Askeri Konseye bağlı askerler tarafından vurulan kişiler olduğunu kaydetti. - HARTUM
Kaynak: İHA
Hartum , 3. Sayfa

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