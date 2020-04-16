Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da, ulusal para biriminin önemli ölçüde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

16.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:40
Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi
Sudan 'ın başkenti Hartum 'da, ulusal para biriminin önemli ölçüde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.
Başkentte Savunma Bakanlığı ve ordunun genel karargahı yakınında toplanan yüzlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti ve Başbakan Abdullah Hamduk'un istifasını istedi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup eylemci, bariyerler ve dikenli tellere rağmen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesine yol açan gösterilerin düzenlendiği ordu karargahı önündeki caddeye girmeyi başardı ve oturma eylemi başlatmak istedi.
Grup, Başbakan ve hükümet aleyhinde slogan attı.
Polis, kalabalığın artmasına fırsat vermeden protestocuları bölgeden uzaklaştırdı.
Askerler de muhtemel eylemler sebebiyle bölgeye çıkan tüm yolları trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye çıkan cadde ve sokaklarda zaman zaman polis ve protestocular arasında kovalamaca yaşandı.
30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi 2019'da sona ermişti
Ülkede, "Birleşik Halk Topluluğu" ismiyle örgütlenen gruplar, haftalardır sürdürdükleri protesto gösterilerinde, hayat pahalılığının yanı sıra geçici yönetimin partizanca, Sudan'ın İslami değerleri, kimliğine düşman ve kendinden olmayanları dışlayan politikalarına karşı çıktıklarını savunuyor.
Aralık devriminin ardından yeni yönetimin icraatlarından ve gidişattan rahatsız olanların başlattığı protesto hareketlerine, eski rejim yanlıları ile çeşitli İslami hareket ve partiler de destek veriyor.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ülke, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun müdahalesiyle hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hartum, Sudan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:22: Evden çıkamayan Hediye nine, kaz ve hindi yavrularını odada büyütüyor - Haber 21:18: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti - Haber 21:18: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 449'a yükseldi - Haber 21:16: Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir - Haber 21:16: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 17:12: Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü - Haberler