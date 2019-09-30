Haberler » Güncel » Haber

Sudan'da Hedasi Barajı'yla ilgili üçlü teknik komite toplantıları başladı

Mısır, Sudan ve Etiyopya, Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili teknik komite toplantılarına başladı.

30.09.2019 23:40Sudan'da Hedasi Barajı'yla ilgili üçlü teknik komite toplantıları başladı
Mısır, Sudan ve Etiyopya, Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili teknik komite toplantılarına başladı.
Sudan'ın başkenti Hartum'da başlayan toplantılarda, "barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla" ilgili önerilerin ele alınması bekleniyor.
Sudan Su Kaynakları Teknik Birim Başkanı Hıdır Muhammed Kasemusseyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başlayan toplantıların 3 Ekim'e kadar devam edeceğini, Mısır, Etiyopya ve Sudan su bakanlarının ise 4-5 Ekim'de bir araya geleceğini söyledi.
Toplantılarda üç ülkenin barajın doldurulmasına ilişkin önerilerinin ele alınacağını ifade eden Kasemusseyyid, 2015'te Mısır, Etiyopya ve Sudan cumhurbaşkanlarının imzaladığı ilkeler anlaşması ışığında, teknik komitenin başarılarına dayanarak anlaşmaya ulaşılacağına inandığını kaydetti.

Nil Nehri, Etiyopya, Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:09 Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
04:08 Tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
04:07 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
04:06 İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:05 Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası