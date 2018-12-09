Sudan'da Helikopter Kazası: 7 Ölü

Sudan
'ın doğusunda meydana gelen helikopter kazasında 7 yerel hükümet yetkilisi hayatını kaybetti.
Sudan resmi haber ajansı SUNA, Sudan'ın El-Gadarif şehrinde yerel yöneticileri taşıyan bir helikopterin düştüğünü açıkladı. Kazada en az 7 yerel hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında bir vali ve 3 güvenlik görevlisinin olduğu bildirildi. Helikopterin güvenlik turu için havalandığı öğrenildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - HARTUM
Hükümet,Sudan,Helikopter
09 Aralık 2018 Pazar 16:35