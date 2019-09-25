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Sudan'da insan ticareti yapan çete çökertildi

Sudan'ın Libya sınırında insan ticareti yapan şebekeye düzenlenen operasyonda, 13 çete üyesi ile 120 düzensiz göçmen yakalandı.

25.09.2019 18:42Sudan'da insan ticareti yapan çete çökertildi
Sudan'ın Libya sınırında insan ticareti yapan şebekeye düzenlenen operasyonda, 13 çete üyesi ile 120 düzensiz göçmen yakalandı.
Sudan ordusuna bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Libya sınırında yapılan operasyonda durdurulan 18 araçta, 54'ü Sudan, 36'sı Etiyopya, 6'sı Çad ve 24'ü Libya uyruklu 120 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, insan kaçakçılığı yapan 8'i Sudanlı 5'i Libyalı 13 çete üyesinin yakalandığı, fidye amaçlı rehin tutulan 9 Sudanlı ailenin kurtarıldığı kaydedildi.
Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen kaçak göçmenler, Sudan'ı Akdeniz'e oradan da Avrupa'ya ulaşmak için bir geçiş kapısı olarak görüyor. Sudan'a gelen göçmenler, bu yolculuk sırasında genellikle insan tacirlerinin eline düşüyor.
Sudan; Etiyopya, Eritre ve Libya sınırında yer alan bölgelerinde, insan ticareti yapan çetelerle mücadele ediyor.

Etiyopya, Libya, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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