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Sudan'da keskin nişancı ateşinde 5 kişi öldü

Sudan'da düzenlenen gösteriler sırasında keskin nişancıların ateş açması sonucu, 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

29.07.2019 17:40 Sudan'da keskin nişancı ateşinde 5 kişi öldü


Sudan'da düzenlenen gösteriler sırasında keskin nişancıların ateş açması sonucu, 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay, Sudan'ın El-Ubeyd şehrinde düzenlenen gösteriler sırasında meydana geldi. Central Committee of Sudan Doctors (CCSD), yaptığı açıklamada, 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişinin keskin nişancıların ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan Sudanlı öğrenci organizasyonu SASA Association sosyal medya hesabında, gösteriler sırasında ateş açılan anların olduğu bir video paylaştı.
Ayrıca, düzenlenen gösterinin nedeni açıklanmazken; gösterilerin, protesto liderlerinin ve ülke yönetimindeki generallerin başkent Hartum'da görüşmeye hazırlandığı sırada gerçekleştiği belirtildi.


Sudan, Dünya

Kaynak: DHA

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