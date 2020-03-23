Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:46
Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sudan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Egemenlik Konseyi Üyesi ve Acil Durum Komitesi Başkanı Sıddık Tavır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin kararı uyarınca yarından itibaren ikinci bir emre kadar 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.
Perşembe gününden sonra otobüslerle şehirlerarası yolcu taşımacılığının yasaklandığını ifade eden Tavır, ayrıca başkentin batısındaki Huda Hapishanesi'nden 4 bin 217 mahkumun salıverildiğini aktardı.
Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da ulusa sesleniş konuşmasında, tüm vatandaşlarından sorumluluk almalarını ve ilgili kurumların talimatlarına uymalarını istedi.
Burhan, virüs salgını ile mücadele kapsamında ulusal bir fon oluşturulduğunu ve tüm Sudanlıların desteğini beklediklerini kaydetti.
Sudan'da şimdiye kadar 2 vaka görülürken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sudan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye'de can kaybı 37 oldu - Haber Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı - Haber Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 87 kişiye para cezası - Haber Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber
Loading