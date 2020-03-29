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Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6'ya yükseldi

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

29.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:26
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6'ya yükseldi
Sudan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen 60 yaşındaki bir Sudan vatandaşında virüse rastlanmasıyla ülkedeki vaka sayısı 6 oldu.
Daha önce BAE'den gelen ve virüs tespit edilen bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Enerji Bakanı Adil Ali İbrahim'in virüs bulaşan bir kişiyle temas ettiği için kendini karantinaya aldığı belirtildi.
ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Washington yönetiminin, salgınla mücadele kapsamında Sudan yönetimine 8 milyon dolar hibede bulunacağı bildirildi.
Sudan'da uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, salı gününden itibaren akşam saat 18.00, sabah saat 06.00 şeklinde yeniden düzenlendi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Güncel

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