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Sudan'da kum fırtınası

Hartum'dan genel görüntüler Kum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

13.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:02
Hartum 'dan genel görüntüler
Kum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan 'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Sudan'da kum fırtınası

Kaynak: AA

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Sudan'da kum fırtınası
Etiketler : Hartum, Sudan, Güncel

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