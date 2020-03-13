Sudan'da kum fırtınası
Hartum'dan genel görüntüler Kum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
13.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:02
Hartum 'dan genel görüntülerKum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan 'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sudan'da kum fırtınası
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Güncel
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı