Sudan'da Maden İşçilerinin Altın Aradıkları Kuyu Yıkıldı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Sudan
'ın Nil Nehri
eyaletinde ilkel yollarla madencilik yapan işçilerin altın aradıkları kuyunun yıkılması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sudan Su Kaynakları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri eyaletinde altın aradıkları kuyunun yıkılması sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, 10 kişinin de kuyuda mahsur kaldığı kaydedildi.
Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sudan'da çok sayıda kişi, ilkel yolları kullanarak maden işliği yapıyor.
Nil Nehri,Sudan
08 Aralık 2018 Cumartesi 00:59