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Sudan'da Mevlit Kandili kutlandı

Sudan'ın başkenti Hartum'da, binlerce kişinin katılımıyla Mevlit Kandili idrak edildi.

10.11.2019 02:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:02Sudan'da Mevlit Kandili kutlandı
'ın başkenti 'da, binlerce kişinin katılımıyla Mevlit Kandili idrak edildi.
Ekim ayının son günlerinde ülke genelinde başlayan kutlamalar, dün akşam düzenlenen programlarla sona erdi.
Hartum'daki Müslümanlar da kandilin manevi atmosferinden istifade etmek, aynı zamanda açılan stantlarda çocuklarına oyuncak ve tatlı almak için sabahın erken saatlerinden itibaren Umdurman'daki El-Halife Meydanı'nı doldurdu. Meydana çıkan yollar ise trafiğe kapatıldı.
Kurulan çadırlarda toplananlar dualar etti. Çocuklar alana kurulan lunaparkta doyasıya eğlendi.
Sudan hükümeti, Mevlit Kandili dolayısıyla pazar gününün tatil edildiğini duyurdu.

Mevlit Kandili, Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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