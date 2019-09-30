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Sudan'da, Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Husam İsa'yı "Sudanlı bir öğrencinin Mısır'da gözaltına alınması" üzerine bakanlığa çağırdı.

30.09.2019 13:06Sudan'da, Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Husam İsa'yı "Sudanlı bir öğrencinin Mısır'da gözaltına alınması" üzerine bakanlığa çağırdı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sadik Abdulaziz'in, bakanlığa çağrılan Mısır'ın Hartum Büyükelçisi İsa'ya, Sudanlı öğrenci Velid Abdurrahman'ın gözaltına alınması nedeniyle ailenin, hükümetin ve halkın duyduğu kaygıyı ifade ettiği" aktarıldı.
Açıklamada, Mısır güvenlik güçlerinin izin vermemesi sebebiyle Sudan'ın Kahire Büyükelçiliği yetkililerinin Sudanlı öğrenci Abdurrahman'ı ziyaret edemediği ve adli konuda yardım sağlayamadığı ifade edildi.
Gözaltında alınan öğrencinin güvenliğinin sağlanması, tüm yasal haklarının verilmesi, medya üzerinden haksız yargılamalara maruz bırakılmaması ve elçilik yetkilileriyle görüştürülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Mısır ile Sudan'ın her alanda ikili iş birliğini ilerletme yolunda çaba sarf ettiğine işaret edilerek, ilişkilere zarar verecek bu tür adımlardan uzak durulması gerektiği dile getirildi.
Mısır'ın Hartum Büyükelçisi İsa da kendisine iletilen talepleri Mısır makamlarıyla paylaşacağı taahhüdünde bulunarak, Kahire'deki Sudan büyükelçiliğinin söz konusu öğrenciyle görüştürüleceğini ve yasalara uygun davranılacağını kaydetti.
Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yanlısı gazeteci Amr Edib, "MBC Masr" televizyonunda yayınlanan "El-Hikaye" isimli programında, "gözaltına alınan Sudanlı öğrenci Abdurrahman'ın yasa dışı gösterilerin organize edilmesine iştirak etme suçlamasını itiraf ettiğini" ileri sürmüştü.
Abdurrahman'ın ailesi ise gazeteci Edib'in iddialarını reddederek, çocuklarının Kahire'de eğitim gördüğünü ve hiçbir siyasi tarafla ilişkisi bulunmadığını ifade etmişti. Aile ayrıca Sudan Dışişleri Bakanlığı'na çocuklarının kurtarılması için yardım çağrısında bulunmuştu.
Mısır makamlarından ise Sudanlı öğrencinin gözaltına alınması hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Geçen perşembe günü, Mısır savcılığı, beş kentte düzenlenen "yasa dışı" gösteriler nedeniyle gözaltına alınan bin kişi içerisinde, bir Filistinli ile bir Hollandalının da bulunduğu bazı yabancıların olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kahire, Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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