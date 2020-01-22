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Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

Sudan'da muhalif Ümmet Partisi lideri Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçiş hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirdi.

22.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:06Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi
'da muhalif Ümmet Partisi lideri Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçiş hükümetinin politikalarını eleştirdi.
Fadıl, başkent 'daki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2020 bütçesinin herhangi bir yapısal reformdan yoksun olduğunu, " devrimi"nin beklenti ve hedeflerini karşılamadığını belirtti.
Özgürlük ve Değişim Güçleri koalisyonu ile sol partileri, ekonomik sorunlarla mücadelede kendi ideolojileriyle hareket etmekle suçlayan Fadıl, yeni bütçenin ekonomik krizi daha da derinleştireceği eleştirisinde bulundu.
Gerçek bir ekonomik reform yapılmadan dış yardımlara güvenmenin çözüm getirmeyeceğini savunan Ümmet Partisi Lideri, bazı ürünlerdeki devlet desteğinin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Hartum, Aralık, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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