Haberler » Güncel » Sudan'da Noel ayini düzenlendi - Haber

Sudan'da Noel ayini düzenlendi

Sudan'da, Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Noel ayini yapıldı.

25.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:32 Sudan'da Noel ayini düzenlendi
'da, Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Bayramı dolayısıyla Noel ayini yapıldı.
Başkent 'daki Saint Matthew Roma Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyanlar, mum yakıp dualar etti.
Ayine Egemenlik Konseyi üyeleri Raca Nikola Abdulmesih ve Prof. Dr. Sıddık Tavır, Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Nasreddin Muferrah ile Hartum Valisi Ahmed Abidun da katıldı.
Egemenlik Konseyi üyeleri ayrıca Bahri ve Amarat bölgelerindeki kiliseleri de ziyaret etti.
Sudan'da Ömer el-Beşir iktidarının (1989-2019) askeri darbeyle devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümetin azınlıklara getirdiği yeni haklar kapsamında 25 Aralık resmi tatil ilan edilmişti.

Hartum, Sudan, Noel, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08   Suudi Arabistan'ın doğusunda çatışma: 2 ölü - Haber
20:05   Köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular - Haber
20:02   Hasta kurtarmaya giden sağlık ekibi tipi nedeniyle mahsur kaldı - Haber
20:00   Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Haber
20:00   Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
25.12.2019 20:17:26