Sudan'da ordu güçlerinden muhalif eylemcilere müdahale., ölü ve yaralılar var

Sudan'da güvenlik güçleri, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek içih harekete geçti.

Başkentte silah sesleri duyulurken, ölen ve yaralanlar olduğu bildiriliyor.

Sudan, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in geçen Nisan ayındaki darbeyle devrimsinden sonra bi Geçici Askeri Konsey tarafından yönetiliyor.

Eylemciler, ülkede iktidarı sivil bir yönetimin devralmasını talep ediyordu.

Eylemlere önderlik eden Sudan Odalar Birliği'nden yapılan kısa açıklamada, "Şimdi, oturma eylemini dağıtmak için bir girişim başlatıldı." denildi.

Görgü tanıkları, eylemcilerin barikatlar kurduklarını ve güvenlik güçlerini uzak tutmak için bu barikatları ateşe verdiklerini söyledi.

Twitter'da paylaşılan videolarda yaralanan insanlar görülüyor, ancak bu videolar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

En az bir kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Sudan Ordusu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Geçen ay eylemcilerin liderleri ve generallar, yeni yönetimin yapısı ve sivil yönetime geçiş için öngörülen üç yıllık süre üzerinde uzlaştıklarını duyurmuştu.

Ancak henüz, geçiş dönemindeki en yüksek karar mercii olacak konseyin yapısı üzerinde uzlaşamadıkları kaydedilmişti.

Konseydeki çoğunluğun, sivillerde mi yoksa askerlerde mi olacağı konusunda anlaşma sağlanamamıştı.