Haberler» Güncel» Haber

- Sudan'da Sel Felaketi: 46 Ölü

- Sudan'da sel felaketi: 46 ölüHARTUM - Sudan'da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle 46 sivil hayatını kaybetti.

16.08.2019 10:33
- Sudan'da Sel Felaketi: 46 Ölü
- Sudan'da sel felaketi: 46 ölü
HARTUM - Sudan'da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle 46 sivil hayatını kaybetti.
Sudan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde son iki haftada 46 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdulcebbar, açıklamasında selin 18 eyaletin 16'sını etkilediğini belirterek, "Sel felaketinde şu ana kadar 9 bin 260 ev zarar gördü. Bunlardan 595'i tamamen yıkıldı, 3 binden fazlası da kısmen hasar gördü" ifadelerini kullandı.
Abdulcebbar, 46 kişinin evlerin çökmesiyle sel sularında boğularak veya çukura düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi.
Öte yandan geçen yıl yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi hayatını kaybetmişti.
- Sudan'da Sel Felaketi: 46 Ölü

Sudan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:51   ORDU Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi
10:51   Aylan Bebek Filminin fragmanı yayınlandı
10:51   Van'da 111 kilo 820 gram eroin yakalandı
10:50   Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu
10:50   Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
10:50   Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu
10:49   3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor