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- Sudan'da Sel Felaketi: 62 Ölü

- Sudan'da sel felaketi: 62 ölüHARTUM - Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

26.08.2019 11:27
- Sudan'da Sel Felaketi: 62 Ölü
- Sudan'da sel felaketi: 62 ölü
HARTUM - Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sudan'da Temmuz ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, en az 3 bin 636 hayvanın telef olduğunu ve 150 kamu kurumunun da hasar gördüğünü belirtti. Sel felaketinin en çok zarar verdiği bölge Beyaz Nil eyaleti olurken, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin selden etkilendiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler raporuna göre, ülkede sel nedeniyle 37 bin ev hasar gördü. Şiddetli yağışların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.
- Sudan'da Sel Felaketi: 62 Ölü

Sudan, Güncel

Kaynak: İHA

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