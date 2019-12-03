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Sudan'da seramik fabrikasında patlama: 23 ölü, 130 yaralı

Sudan'ın başkenti Hartum'da, seramik fabrikasında gaz tankının patlaması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

03.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:56Sudan'da seramik fabrikasında patlama: 23 ölü, 130 yaralı
'ın başkenti 'da, seramik fabrikasında gaz tankının patlaması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Bahri kentindeki sanayi bölgesinde, bir seramik fabrikasının gaz tankının patlaması sonucu 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunuldu.
Art arda yaşanan patlamalar sonrası yangın çıkan fabrikada ağır hasar oluştu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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