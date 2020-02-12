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Sudan'da Türkiye Bursları programı tanıtıldı

Türkiye Bursları programı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) tanıtıldı.

12.02.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:35
Bursları programı, 'ın başkenti 'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) tanıtıldı.
YEE ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği iş birliğinde düzenlenen tanıtım programına çok sayıda Sudanlı genç katıldı.
Türkiye mezunlarından olan Hartum Üniversitesinde görevli Osmanlı ve Türk tarihi uzmanı Dr. Tarık Muhammed Nur ile Nileyn Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. Yasir Davud, Türkiye'de üniversite eğitimi ve Türkiye Bursları'na ilişkin sunum yaptı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de burslu okuyan 500 civarında Sudanlı öğrenci bulunduğunu söyledi.
Türkiye ile ilgili genel bilgilendirmelerin de yapıldığı programa Sudanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Sudan Türkiye Mezunları Derneği de çeşitli üniversitelerde Türkiye Bursları'na ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenliyor.
Sudan'da Türkiye Bursları programı tanıtıldı

Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA


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