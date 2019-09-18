Sudan'da yaraları saracak ilk yardımlar havalandı

İlaç, gıda ve temizlik gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım Sudan'da binlerce insana ulaştırılacak.

Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" ortak sloganı ile yürütülen ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin çağrısı ile bir araya gelen 20'den fazla sivil toplum kuruluşu, Sudan'daki sel felaketinin ardından yaraları sarmak için harekete geçti.

Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan'da selden en çok etkilenen bölgelerden El Ceyli şehrinde bin adet acil yardım kolisi dağıtımı gerçekleştiren platform üyesi kuruluşlar, aldıkları bilgiler ışığında selden etkilenen yarım milyon insanın yaralarını sarabilmek için acil olarak Türkiye'den bir yardım uçağının kaldırılması için girişimler başlatmıştı. Bu girişimler sonucunda içerisinde çadır, battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, acil gıda paketleri, temizlik setlerinin bulunduğu ilk uçaklar bugün Ankara'dan Sudan'ın başkenti Hartum'a hareket etti.

En büyük kapasiteli uçaklar taşıdı

Yardım malzemelerini taşıyan, Türk Hava Kuvvetlerinin en büyük kapasiteli olan A400M askeri kargo uçakları Türk Kızılay, AFAD ve STK temsilcilerince Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan uğurlandı. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, burada yaptığı açıklamada, temmuzda başlayan ve ağustosta şiddetini artıran yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle Sudan'da yaklaşık 350 bin kişinin mağdur olduğunu belirtti. Türk kuruluşları olarak bölgeye gidip tespitlerde bulunduklarını, bunun neticesinde de bölgeye acil yardım göndermeye karar verdiklerini söyleyen Altan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımızın tahsis etmiş olduğu Hava Kuvvetlerine ait iki uçakla bugün çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan bir yardım paketi gidecek. Toplam 18 sivil toplum kuruluşu bu kampanyaya katılıyor. Kampanyayı yurt içinde de sürdürecekler. Sudan halkının başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için gayret sarf edecekler. Bu konuda da biz bağışçılarımıza güveniyoruz. Bağışçılarımızın sivil toplum kuruluşlarımızı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz ve yardımları ulaştırarak Sudan halkının dertlerini, sıkıntılarını dindirmeye burada herkese söz veriyoruz."

İlk etapta 27 tonluk yardım

Türk Kızılay ve AFAD'ın da içinde yer aldığı ve 20'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu'nun oluşturduğu "İnsani Yardım Platformu", tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan kardeş Sudan halkına yardım eli uzatmak amacıyla ülkeye 27 tonluk yardım malzemesi gönderdi.