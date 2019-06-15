Sudan'da yaşanan askeri darbe ve sivillerin katledilmesi protesto edildi

Sudan
'da yaşanan askeri darbe ve Sudanlı sivillerin cunta güçleri tarafından katledilmesi Türkiye
'de yaşayan Sudanlılar tarafından protesto edildi.
Ellerindeki Türk ve Sudan bayraklarıyla Fatih
'deki Saraçhane Parkı
'nda toplanan Sudanlılar, Türkçe ve Arapça "Barış, adalet, özgürlük" şeklinde slogan attı.
Ülke'deki insan hakkı ihlallerinin protesto edildiği pankartlarda taşıyan grup adına yapılan basın açıklaması Türkçe ve Arapça olarak okundu.
"Ülke genelinde devam eden halk ayaklanması sonucunda 30 yıldır iktidarda olan Ömer El Beşir
rejiminin devrildiği" hatırlatılan açıklamada; darbe ile işbaşına gelen Geçici Askeri Konseyin, yönetimin sivillere geçmesi yönünde imzaladığı anlaşmayı iptal etmesinin reddedildiği bildirildi.
"Türkiye'de yaşayan Sudanlılar olarak bizler, Barış, Adalet ve Özgürlük için 13 Aralık
2018 tarihinden bugüne kadar devam eden Sudan halkının mücadelesini, başta Türk Kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya anlatmak için buradayız" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sudan halkı farklı siyasi grupların geçiş döneminin başına geçmesinde çok kararlıdır. Dolayısıyla Barış, Adalet ve Özgürlük sloganlarıyla müspet bir şekilde eylemlere devam etmekle sivillerden oluşan, Özgürlük ve Değişim Güçleri adındaki halk temsilcileri Geçici Askeri Konseyle mütemadiyen diyalog ve müzakere içinde bulundular. Ancak ne yazık ki Geçici Askeri Konsey sivillere iktidarı bırakmamak için her türlü hile ve bahanelere başvurmuştur. ve nihayet bazı ülkeler tarafından destek almakla meşruiyet kazandığını sanmış ve böylelikle o dış ülkelerin talimatlarını yerine getirmeye çalışmıştır ve çalışmaktadır. Nitekim 29 Ramazan pazartesi gününün sabahında Hartum
'da Genel Kurmay önünde toplanan halkımıza ateş açarak kanlı bir katliamı hunharca gerçekleştirmiştir. İşte can kutsallığını, Ramazan ve Ramazan Bayramı
gibi mübarek günlerin hürmetini hiçe sayan askeri rejime hayır diyoruz. Sudan halkı olarak en kısa zamanda ülkenin başına sivil hükümetin geçmesini istediğimizi buradan belirtmek istiyoruz ve tüm dünyaya sesleniyoruz"
Açıklamada ayrıca Sudan'da yaşanan insan hakkı ihlallerini yapanların yargılanması için bağımsız soruşturma konseyinin oluşturulması, ülke genelinde iki haftadır kesik olan internet hizmetinin acilen açılması ve yönetimin acilen sivillere bırakılması da talep edildi.
Gruptakiler, açıklamanın ardından protestoyu sonlandırdı.