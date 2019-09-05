Haberler» Güncel» Haber

Sudan'da yeni hükümet kuruldu

Sudan başbakanlık binasında düzenlenen basın toplantısı Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un basın açıklaması Sudan'da nisandaki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

05.09.2019 23:55
Sudan başbakanlık binasında düzenlenen basın toplantısı
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un basın açıklaması Sudan'da nisandaki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.
Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi'nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıkladı.
Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor. 2 bakanın ismi, istişarelerin tamamlanmasının ardından açıklanacak.
Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine Esma Muhammed Abdullah, İçişleri Bakanlığı görevine ise Et-Tarifi İdris getirildi.
Yeni hükümetin Savunma Bakanı Korgeneral Cemaleddin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmed el-Bedevi oldu.
Sudan'da yeni hükümet kuruldu

Hükümet, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:21   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:08   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:02   Konya tartıştığı kocasını keserle öldürdü
02:56   Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki
02:30   Dha yurt bülteni - 19
02:16   Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
02:14   Sudan'da YTB burslularına veda programı