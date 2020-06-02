Sudan'da yeni savunma bakanı yemin ederek göreve başladı

Sudan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer'in yerine atanan emekli Tümgeneral Yasin İbrahim Yasin, yemin ederek görevine başladı.

02.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:06
Sudan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer'in yerine atanan emekli Tümgeneral Yasin İbrahim Yasin, yemin ederek görevine başladı.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına getirilen Tümgeneral Yasin, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Yargıtay Başkanı Nimet Muhammed Abdullah ve Başbakan Abdullah Hamduk'un huzurunda yemin etti.
Yeni Savunma Bakanı Yasin, yaptığı açıklamada, geçiş döneminin hedeflerine ulaşması için ve Aralık devriminin kurbanları ile Sudan halkına vefa ve sadakat duygusuyla kabine üyeleriyle omuz omuza çalışacaklarını belirtti.
Eski Savunma Bakanı Ömer (59), Sudanlı silahlı gruplarla müzakereler kapsamında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bulunduğu sırada 25 Mart'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Sudan’da yeni savunma bakanı yemin ederek göreve başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Kalp Krizi, Sudan, Güncel, Haber

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