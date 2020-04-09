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- Sudan'da yüzlerce kişiden 'ekmek' protestosu

- Sudan'da yüzlerce kişiden 'ekmek' protestosu Sudan'da yüzlerce kişi korona virüs salgını ortasında bir araya gelerek, ülkede yaşanan ekmek kıtlığını protesto etti.

09.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:46
- Sudan 'da yüzlerce kişiden 'ekmek' protestosu
HARTUM - Sudan'da yüzlerce kişi korona virüs salgını ortasında bir araya gelerek, ülkede yaşanan ekmek kıtlığını protesto etti.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Sudan'ın başkenti Hartum 'da yüzlerce kişi yüksek fiyatları, yaşam koşullarını ve ülkede yaşanan ekmek sıkıntısını protesto etti. Protestocular ellerindeki pankartlara "Bize ekmek sağla", "Açlık hükümeti düşürecek" ifadelerine yer verirken, protestocular geçici hükümetin yerine ulusak birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.
Hükümet, dün 1 somun ekmeğin fiyatını 1 Sudan Sterlininden 2 Sudan Sterlinine çıkarırken, protestolar nedeni ile Hartum'un merkezinde bulunan Ordu Genel Komutanlığının etrafındaki ana yolları kapattı.
Sudan'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekmek kıtlığı nedeni ile buğday ithal etmek için halktan zorla toplanan paralar kitlesel protestoları tetikleyerek, 20 yıldır iktidarda bulunan eski Başbakan Ömer el Beşir'in ordu yardımıyla devrilmesine neden olmuştu. - Sudan’da yüzlerce kişiden ’ekmek’ protestosu

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hartum, Sudan, Güncel
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