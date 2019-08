Sudan'daki olaylar için İngiliz strateji kuruluşunun iddiası: Amaç Çin'in ekonomik gelişimini...

SUDAN'da yaşanan olaylarla ilgili İngiliz strateji ve analiz kuruluşu olan United World İnternational'dan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngilizce yayın yapan sitedeki analiz yazısında Sudan 'da rejim değişikliğinin Çin'in bölgedeki etkisini sınırlama stratejisinin bir parçası olarak ABD ve Batılı ortaklarının faydasına olduğu vurgulandı.Sudan'da Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da askeri darbe ile devrilmesinin ardından başkent Hartum'da toplanan muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuş ve daha sonra yaşanan çatışmalarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti.Olaylarla ilgili internet sitesinde "Dört Cephede Göç Krizi: George Soros ve 'Büyük Değişim" analizi yayınlayan United World International, rejim değişikliğinin Çin'in bölgedeki etkisini sınırlama stratejisinin bir parçası olarak ABD ve Batılı ortaklarının faydasına olduğu ifade etti.Söz konusu kuruluşun internet sitesinde, "Dünyadaki diğer birçok çatışmada olduğu gibi, asıl amaç Çin'in ekonomik gelişimini engellemek. Çin, yıllardır Sudan petrolünün en büyük ithalatçısı oldu ve Angola dışında Sudan kıtadaki ana tedarikçisiydi. Petrol dışında, Sudan, Çin'in ekonomik yatırımları için ana pazarlardan biri haline geldi. Aslında, 2002'ye kadar Sudan, Çin'in beşinci en büyük gelir kaynağıydı ve enerji üretiminde ve diğer pazarlarda önemli bir oyuncu oldu. Bu nedenlerden ötürü Çin, Doğu Afrika'da ABD'nin hegemonyasını tehdit etmeye başladı." ifadeleri yer aldı.Araştırmacı yazar Mehmet Perinçek'in de dikkat çektiği analizde, ana akım medyadaki Sudan muhalefetine desteğin ağırlıklı olarak Açık Toplum Vakfı'nın konumunu paylaşan kuvvetler tarafından verildiğine ve vakfın web sitesinde Sudan'daki protestoları destekleyen çok sayıda materyal olduğu ifade edildi.United World International sitesindeki analize göre son yıllarda, pek çok Batı tarafından finanse edilen Sivil Toplum Kuruluşu, Sudan'daki faaliyetlerini yoğunlaştırmış ve tam anlamıyla Hartum'da kök salmıştır. 'Sudan Now' ve 'Enough Project' gibi bu kuruluşların bazıları doğrudan Soros Vakfı'na bağlıdır. Yazıda 'Enough Project'in başında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Afrika Dairesi'nin eski müdürü John Prendergast'in bulunduğu bilgisine yer veriliyor. Bu durumun Sudan'da faaliyet gösteren kuruluşların ABD istihbaratıyla doğrudan ya da dolaylı bağını da ortaya koyduğu ileri sürülüyor. Diğer taraftan Prendergast'ın BM büyükelçisi Susan Rice, Samantha Power ve George Soros'un Uluslararası Kriz Grubu ile yakın ilişkisinin altı da çiziliyor.United World International'ın ifadesiyle 'Enough Project', Batı'nın Sudan hakkındaki propagandasını genel olarak yeterince bilgi sahibi olmayan kamuoyuna dayatmak açısından iyi örgütlenmiş uygun bir mekanizma. Kuruluşun önde gelen isimlerinden aktör George Clooney, Dış İlişkiler Konseyi üyesi Angelina Jolie ile birlikte, grubun siyasi olarak ilerici hümanist bir imaja sahip olmasını sağlıyor ve kamuoyunda El Beşir'in tam bir canavar olduğu ve bu nedenle ABD'nin kararlı davranarak müdahale etmesinin ve 'demokrasi ihracının' gerekliliği fikrini yayıyor.





