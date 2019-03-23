Sudan'daki Patlamada 8 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sudan
'ın başkenti Hartum
'da meydana gelen patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti.
Sudan Polis
Sözcüsü Haşim Abdurrahim, hükümete yakın Eş-Şuruk kanalına yaptığı açıklamada, Umdurman kentinin kuzeyindeki El Fetih 1 bölgesinde, henüz tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu 8 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Abdurrahim, polis ve adli tıp ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti.
AA muhabirine konuşan bir güvenlik yetkilisi, ölen çocuklarının yaşlarının 9-12 arasında olduğu bilgisini verdi.
Yetkili, çocuklardan birinin askeri bölge yakınlarında bulduğu bir cismi evine götürdüğünü, oynarken cismin patlaması sonucu ilk anda 7 çocuğun birkaç saat sonra da bir çoçuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Polis, Hartum, Sudan, Güncel
Kaynak: AA