Sudan'daki şiddet olaylarında 26 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki şiddet olaylarında 26 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

14.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:44
Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki şiddet olaylarında 26 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Genelkurmay Başkanlığından bir heyet, birkaç gündür şiddet olaylarının yaşandığı Güney Kurdufan eyaletinin Kadukli kentinde incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Abdullah Beşir Ahmed Sadık, burada yaptığı açıklamada, olayların sorumlularının yakalanması ve meydana gelen zararın tespiti için bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.
Olayların kesinlikle kabile çatışmasından kaynaklanmadığını, pazartesi günü hayvan hırsızlığı sebebiyle başlayan bireysel vakalar olduğunu vurgulayan Sadık, iki taraftan 26 kişinin öldüğünü, 19 kişinin de yaralandığını belirtti.
Güney Kurdufan Güvenlik Komitesi, Kadukli kentinde can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı şiddet olayları nedeniyle dün 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.
Güney Kurdufan yerel hükümeti Genel Sekreteri Musa Cebr Mahmud da dün yaptığı açıklamada, Kadukli şehir pazarı ve bazı mahallelerde meydana gelen çatışmaların yasa dışı bazı gruplarca çıkartıldığını, olayların kabile ya da etnik anlaşmazlıkla ilgisi olmadığını belirtmişti. Sudan’daki şiddet olaylarında 26 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Sudan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’en başarılı belediye başkanları’ araştırmasında ilk 10’a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Haber
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Haber
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Acun Ilıcalı, Ersin’in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan’a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Haberler››Güncel››Sudan'daki şiddet olaylarında 26 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:50: Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış - Haber 10:50: Turizm merkezi Adrasan'da geleneksel tarım yapıyorlar - Haber 10:50: DEİK'ten Türk Kızılaya bağış - Haber 10:50: Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, engelli vatandaşları ziyaret etti - Haber 10:50: Trabzon'da fındık kurdu ile mücadele dönemi başladı - Haber 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber 10:08: Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi - Magazin 10:05: Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi - Haber 10:02: Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler - Haberler 08:49: İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti - Haberler