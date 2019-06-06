Sudan'daki sivillerin katledilmesi

Türkiye
'de yaşayan Sudanlılar, ülkelerindeki onlarca sivilin güvenlik güçleri tarafından katledilmesine tepki gösterdi.
Yaklaşık 100 kişilik grup, ellerindeki Türk ve Sudan bayraklarıyla Saraçhane Parkı
'nda toplandı.
Türkçe ve Arapça 'Barış, adalet, özgürlük' diye slogan atan kalabalık, ülkelerindeki olaylarda hayatını kaybedenler için dua etti.
Kalabalık adına Türkçe ve Arapça yapılan açıklamada, Sudan hükümetinin, sivillerin yönetimine geçmesi çağrısında bulunuldu.
"Sudan halkının mücadelesini başta Türk kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya anlatmak için buradayız" diye başlayan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Sudan halkı olarak en kısa zamanda ülkenin başına sivil hükümetin geçmesini istediğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Yönetimin sivillere geçmesi için halkın temsilcileriyle imzalanan anlaşmayı iptal eden 'Geçici Askeri Konseyi' kararını reddediyoruz. Yaşanan insan hakları ihlallerini yapanların yargılanması için bağımsız soruşturma konseyin oluşturulmasını talep ediyoruz. Geçici Askeri Konseyi'nin yönetiminin derhal kayıtsız, şartsız halkı temsil eden Özgürlük ve Değişim Güçleri'ne bırakmasını istiyoruz. Herhangi bir dış ülkenin Sudan'ın iç işlerine halkın iradesi aksine müdahalelerini kesinlikle kabul etmiyoruz ve bize bu imkanı sağlayan, fırsatı sunan Türkiye hükümetine, Türk halkına ve sesimizi dünyaya duyurmak için bize katılan basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz."
Sudan'daki olaylar
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 19 Aralık
2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Kaynak: AA
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