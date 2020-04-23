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Sudan'dan getirilen 182 kişi yurda yerleştirildi

Sudan'daki 182 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığı yurda yerleştirildi.

23.04.2020 01:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:47
Sudan'daki 182 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığı yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, THY uçağıyla Batman Havalimanı'na inen Sudan'daki 182 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında otobüslerle Siirt'e ulaştı.
Maske takan ve sosyal mesafeye uygun şekilde bulundukları otobüslerden inen vatandaşlar, burada da sağlık kontrolünden geçirilip kayıtları yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Çalışmaları takip eden AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen vatandaşlar için yurdun hazır hale getirildiğini söyledi.
Vatandaşları taşıyan otobüslerin dezenfekte edilerek yurda giriş yaptığını dile getiren Akkoyun, "Sağlık ekipleri ateş ölçümü ve diğer kontrollerini yaptı. Bizler de kayıtlarını yapıp odalarına yerleştiriyoruz. Her birisi kendileri için hazırlanmış ayrı odalarda kalacak. Yurdumuzda da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği malzemeleri hazırladık." dedi.
Yurtta 14 gün süreyle karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Siirt Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak. Sudan’dan getirilen 182 kişi yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Havalimanı, Siirt, Sudan, Güncel , Haber
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