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Sudan, ekonomik krizi aşmak için dayanışma kampanyası başlattı

Sudan, kronikleşen ekonomik krizin üstesinden gelebilmek için dayanışma kampanyası başlattı.

03.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:56
Sudan, ekonomik krizi aşmak için dayanışma kampanyası başlattı
Sudan , kronikleşen ekonomik krizin üstesinden gelebilmek için dayanışma kampanyası başlattı.
Başbakan Abdullah Hamduk, devlet televizyonundan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu zor dönemi atlatabilmesi için halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını, bu sebeple bir bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Hamduk, "Geçiş hükümeti, iktidara geldiğinden bu yana birçok engelle karşı karşıya kaldı. Eski rejimin politikalarının bir sonucu olarak onlarca yıl süren ekonomik ambargo ile yolsuzluk, devlet kaynaklarının israfının yol açtığı ekonomik kriz bunların başında geliyor." dedi.
Kovid-19'un küresel ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirten Hamduk, hükümet olarak halk ve dünya milletleriyle bu salgını yenmek için birlikte çalıştıklarını söyledi.
Hamduk, halka birlik çağrısı yaparak, zorlukların aşılabilmesi için bağış kampanyasına destek istedi.
Başbakan, kampanyadan elde edilen kaynağın yalnızca acil ve olağanüstü durumlar için değil ülkenin kalkınmasına yönelik tarım, sanayi, barajlar gibi ulusal stratejik projelerde de kullanılacağını kaydetti.
Güney Sudan'ın ayrılması sonrası ekonomik istikrar sağlanamadı
Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.
Ülkenin hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle hükümet değişikliğine gitmesi de ekonomik krize çözüm getirmedi.
Ülkede halkın en çok muzdarip olduğu konulardan akaryakıt ve un krizi de henüz çözüme kavuşturulamadı.
Ülkede, akaryakıt istasyonları ile fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
Sudan cüneyhinin, dolar karşısında en düşük seviyeleri gördüğü ülkede, İstatistik Kurumu, şubatta enflasyon oranının yüzde 71,4'e çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sudan, Güncel
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