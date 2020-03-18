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Sudan Halk Kongresi Partisi, gözaltındaki liderlerinin serbest bırakılmasını talep etti

Sudan Halk Kongresi Partisi, Başsavcılıktan, uzun süredir gözaltında tutulan liderlerinin serbest bırakılmasını istedi.

18.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:56
Sudan Halk Kongresi Partisi, Başsavcılıktan, uzun süredir gözaltında tutulan liderlerinin serbest bırakılmasını istedi.
Partinin Siyasi İşler Sorumlusu Abdulvehhab Saad, başkent Hartum'daki parti merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Parti yöneticilerinden Ali el- Hac, İbrahim es-Senusi ve Ömer Abdulmaruf, yargı kararıyla değil Başsavcılığın talimatıyla Kuber Hapishanesi'nde tutuluyor. Bu hatalı bir uygulama. Başsavcılıktan liderlerimizin mahkemeye çıkarılmasını ya da kefaletle salıverilmelerini istiyoruz." dedi.
Saad, liderlerinin gözaltında tutulmasını siyasi intikam olarak niteledi.
Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve partinin Şura Konseyi Başkanı Senusi ile Genel Sekreter Hac ve yöneticilerden Abdulmaruf, 1989 darbesinde rolleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı
Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.
Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendini cumhurbaşkanı ilan etmişti.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Sudan Halk Kongresi Partisi, gözaltındaki liderlerinin serbest bırakılmasını talep etti

Kaynak: AA

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Sudan Halk Kongresi Partisi, gözaltındaki liderlerinin serbest bırakılmasını talep etti
Etiketler : Başsavcı, Hartum, Sudan, Hac, Güncel

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