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Sudan, Hedasi Barajı konusunda kutuplaştırma çabalarını reddediyor

Sudan Devlet Bakanı Ömer Kameruddin, Etiyopya ile Mısır'ı savaşın eşeğine getiren Hedasi Barajı konusundaki kutuplaştırma çabalarını reddettiklerini açıkladı.

15.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:08
Sudan, Hedasi Barajı konusunda kutuplaştırma çabalarını reddediyor
Sudan Devlet Bakanı Ömer Kameruddin, Etiyopya ile Mısır'ı savaşın eşeğine getiren Hedasi Barajı konusundaki kutuplaştırma çabalarını reddettiklerini açıkladı.
Kameruddin, Tayyar gazetesine verdiği demeçte, Mısır yönetimin, baraj konusunda Etiyopya'ya destek verdiği iddiasıyla Sudan'a tepki gösterdiğini ancak ülkesinin kuzey komşusu Mısır'ın çıkarlarına zarar vermeden kendi hukukunu aradığını söyledi.
Uzmanların baraja ilişkin raporunda kazançlarının daha büyük olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Kameruddin, "Krizin taraflarının kutuplaştırma çabalarını reddediyoruz. Barajın yönetiminde bile ortağız. Bu konumumuzdan dolayı Mısır'ın payını garanti etmek görevimiz." ifadelerini kullandı.
Sudanlı Bakan, baraj konusunda hükümette herhangi bir ayrışma olmadığını sözlerine ekledi.
Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor. Kahire ise su kesintisinin muhtemel etkilerinden endişe ediyor.
Sudan ise hemen sınırında inşa edilen baraj sayesinde taşkınların önlenmesini, tarım imkanlarının genişlemesini ve ucuz elektrik temin etmek istiyor.
Barajın, gelecek yıl elektrik üretmeye başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Etiyopya, Sudan, Güncel
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