Haberler » Güncel » Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu - Haber

Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu

Sudan'da hükümet, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le bağlantılı 24 kuruluşun yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararını verdi.

23.11.2019 02:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 02:30Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu
'da hükümet, eski Ömer el-Beşir'le bağlantılı 24 kuruluşun yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararını verdi.
Hükümete bağlı Sudan İnsani Yardım Komisyonundan yapılan yazılı açıklamayla cuma günü yayımlanan kararnamenin gereğinin yapılması istendi.
Kararname ile hükümete ait olanların yanı sıra bağımsız Sanad İnsani Yardım Kuruluşu, Ulusal Gençlik Birliği, Kadın Birliği, Sudanlı Öğrenciler Birliği, Hasan Ahmed el-Beşir Yardım Derneği, Salikin Derneği, Salah Wanasi Kanser Araştırmaları Merkezi gibi 24 kuruluşun mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı.
Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.
Ülkede 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:40 Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı
05:35 D100 Karayolu'nda trafik kazaları: 2 yaralı
05:33 D100 karayolu'nda trafik kazaları 2 yaralı
05:32 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
05:28 Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
01:16 Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız
00:55 Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı
00:39 Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım
00:29 Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı
00:01 DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi
23:45 Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:05 Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:08 Ankara'da FETÖ soruşturması! 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 askere gözaltı
23.11.2019 05:42:57