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Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine TİKA'dan 3D yazıcı ile üretilen siperli maske desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Hartum'daki eğitim merkezinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında Sudanlı sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere yüz koruyucu maske üretimine başlandı.

07.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:45
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Hartum 'daki eğitim merkezinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında Sudanlı sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere yüz koruyucu maske üretimine başlandı.
TİKA tarafından donatılan başkent Hartum'daki Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi CNC Bölüm Başkanı Mühendis Muhammed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tarafından Türkiye'den getirilen 3D yazıcı ile Sudan'daki koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yüz koruyucu siperli maske üretimine başladıklarını söyledi.
Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde ülkesine faydası dokunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Hasan, "3D yazıcılarımız bilgisayarda çizdiğimiz maskenin alınlık kısmını basıyorlar. Şeffaf asetat ve lastikle montajını yapıp kullanıma hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.
İlk etapta 150 siperli maske üreteceklerini belirten Hasan, bunların 50'sini Niyala eyaletindeki Türkiye Sudan Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına, 100'ünü de Kovid-19 tedavilerinin yapıldığı yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere Sudan Sağlık Bakanlığına teslim edeceklerini söyledi. Sudan’ın Kovid-19’la mücadelesine TİKA’dan 3D yazıcı ile üretilen siperli maske desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Hartum, Sudan, Güncel

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Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine TİKA'dan 3D yazıcı ile üretilen siperli maske desteği
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