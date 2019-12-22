Haberler » Güncel » Sudan kadınlar futbol liginin ilk şampiyonu 'Difa' oldu - Haber

Sudan kadınlar futbol liginin ilk şampiyonu "Difa" oldu

Sudan'ın ilk Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon Hartum ekibi Difa oldu.

22.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:41
'ın ilk Kadınlar Ligi'nde şampiyon ekibi Difa oldu.
Sudan'da geçiş dönemi hükümetinin kadınların toplumdaki etkinliğinin artırılması faaliyetleri kapsamında kurulan 21 takımlı kadınlar futbol liginde ilk sezon bu akşam oynanan müsabakalarla sona erdi.
Hartum Stadyumu'nda oynanan maçta başkent temsilcisi Difa rakibi Tahaddi'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Difa futbol takımı, Kadın Futbol Ligi'nin ilk şampiyonu oldu.
Kadınların spora katılımını reddeden Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve iktidarı, halkın rejim değişikliği talepleri sonrası ordunun müdahalesiyle 11 nisanda devrilmişti.
Beşir'in 30 yıllık iktidarı sonrası kurulan geçiş hükümeti, kadınların sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu açıklamış bu kapsamda yeni spor bakanının girişimleriyle ülkenin ilk kadın futbol ligi kurulmuştu.
Sudanlı kadın futbolcular, ülkelerini en kısa zamanda Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyor.
Sudan kadınlar futbol liginin ilk şampiyonu

Futbol, Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:20   DHA YURT BÜLTENİ-3 - Haber
10:20   Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı - Haber
10:15   Gaziantep'in kurtuluş bayramı - Haber
10:14   Lezzetli Kış Şöleni'nde Buca standına büyük ilgi - Haber
10:12   İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
09:04   Mahalle sakinleri, 54 sokağa güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlık olaylarını engelledi - Haber
08:42   İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak - Haber
07:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla boza içti - Haber
22.12.2019 10:23:54