Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi

Sudan hükümeti, Libya'da herhangi bir kuvveti bulunmadığını açıkladı.

14.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:02
Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi
Sudan hükümeti, Libya 'da herhangi bir kuvveti bulunmadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan ordusuna bağlı herhangi bir kuvvetin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalarda yer almadığı belirtildi.
Başkent Trablus ya da herhangi başka bir bölgede Sudan güçlerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Libya'da çözümün ancak diyalogla sağlanabileceği, Hartum 'un Libya'ya ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduğu ve bir ülkenin içişlerine müdahaleyi reddettiği kaydedildi.
Açıklamada, BM uzmanlarının geçen ocak ayındaki raporunun, Sudan güçlerinin Libya'daki çatışmalara katılımını doğrulayan kanıtlara dayanmadığı belirtildi.
Sudan hükümeti, geçen kasımda Sudan ordusunun çatışmalarda yer almak amacıyla Libya'ya asker gönderdiğini reddetmişti.
BM tarafından tanınan UMH hükümetinin, Sudan yönetiminden, Hafter saflarında savaşan milislere destek veren güçlerini çekmesini talep ettiği geçtiğimiz aylarda basına yansımıştı.
Libya'da Hafter saflarında savaşan binlerce yabancı paralı askerler olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler uzmanlar raporu, Libya'da Hafter saflarında savaşan paralı askerler gerçeğini ortaya koymuştu. Raporda, uyrukları, aidiyetleri ve sayılarıyla tespit edilen yabancı paralı askerlerin çoğunun Sudan ve Çad'dan geldikleri vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Hartum, Sudan, Libya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçti Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
Haberler ›› Güncel ››Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:32: Senegal Büyükelçiliğine atama - Haber 01:30: Kerkük'te DEAŞ operasyonu : 24 ölü - Haber 01:18: Bursa'da sokağa çıkma yasağını dinlemeyen hırsız güvenlik kamerasında - Haber 01:17: ARNAVUTKÖY KARABURUN SAHİLİ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU - Haber 01:17: Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlık çalışanlarına oda tahsis edilmediği' iddialarına yanıt - Haber 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin 00:21: Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı - Haber 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler