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Sudan Savunma Bakanı Ömer, kalp krizinden hayatını kaybetti

Sudan Savunma Bakanı General Al-Din Cemal Ömer, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:46
Sudan Savunma Bakanı Ömer, kalp krizinden hayatını kaybetti
Sudan Savunma Bakanı General Al-Din Cemal Ömer, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya ziyarette bulunan Sudan Savunma Bakanı General Cemal Ömer, bu sabah kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sudan makamlarının, Bakan Ömer'in cenazesi Sudan'a getirmek için hazırlıklara başladığı ifade edildi. Sudanlı Bakanın, gün boyunca ülkesinin geçiş hükümet ve yerel grupları arasındaki barış görüşmelerine katıldığı öğrenildi. - HARTUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Güney Sudan, Kalp Krizi, Sudan, Politika

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