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Sudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı

Sudan ulusal petrol şirketi Sudapet ile Norveçli Monitor Power System (MPS) şirketi gaz anlaşması imzaladı.

19.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:54Sudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı
ulusal petrol şirketi Sudapet ile Norveçli Monitor Power System (MPS) şirketi gaz anlaşması imzaladı.
Sudan Enerji ve Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üretilecek gazın elektrik üretimine 460 megavat, mutfak tüpü ihtiyacına 350 ton ve sıvılaştırılmış gaz (LPG) ihtiyacına da 3 bin ton katkı sağlayacağı belirtildi.
Maliyeti 850 milyon doları bulan projede Sudapet'in yüzde 51, MPS'nin yüzde 49 hisseye sahip olacağı ifade edilen açıklamada, 4. ve 6. bloklarda gelecek ay başlanacak projenin 20 ayda tamamlanacağı kaydedildi.
Sudan, resmi istatistiklere göre günlük 70 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriyor.

Maden, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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