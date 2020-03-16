Sudan, yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan etti
Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilan etti.
16.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:00
Sudan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilan etti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında Güvenlik ve Savunma Konseyi toplandı.
Virüs tehdidinin görüşüldüğü toplantı sonrasında, virüsün yayılmasının önlenmesi için ülkede "acil durum" ilan edildi.
Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla acil durum komitesi kurulduğunu bildirdi.
Süleyman, komitenin ilk toplantısı sonrasında insani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatılması kararı aldığını aktardı.
Kara yoluyla ülkeye gelmek isteyen vatandaşlar için gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret eden Süleyman, karantina süresinin geçirileceği yerlerin hazır olduğunu vurguladı.
Süleyman, alınan önlemlerin salgının bulaşması ve yayılmasının önlenmesi kapsamında gerçekleştirildiğini vurgulayarak, vatandaşlardan sağlık ve güvenlik personeline şüphelilerin bildirimi ve virüsle mücadele çalışmalarında destek olmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında Güvenlik ve Savunma Konseyi toplandı.
Virüs tehdidinin görüşüldüğü toplantı sonrasında, virüsün yayılmasının önlenmesi için ülkede "acil durum" ilan edildi.
Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla acil durum komitesi kurulduğunu bildirdi.
Süleyman, komitenin ilk toplantısı sonrasında insani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatılması kararı aldığını aktardı.
Kara yoluyla ülkeye gelmek isteyen vatandaşlar için gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret eden Süleyman, karantina süresinin geçirileceği yerlerin hazır olduğunu vurguladı.
Süleyman, alınan önlemlerin salgının bulaşması ve yayılmasının önlenmesi kapsamında gerçekleştirildiğini vurgulayarak, vatandaşlardan sağlık ve güvenlik personeline şüphelilerin bildirimi ve virüsle mücadele çalışmalarında destek olmasını istedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak