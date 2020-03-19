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Sudan, yurt dışındaki havalimanlarında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edecek

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hava trafiğinin durdurmasının ardından yurt dışındaki havalimanlarında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı.

19.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:46
Sudan, yurt dışındaki havalimanlarında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edecek
Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hava trafiğinin durdurmasının ardından yurt dışındaki havalimanlarında mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı.
Sivil Havacılık Dairesi Başkanı İbrahim Adlan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika, Dubai, Abu Dabi, Etiyopya'nın Addis Ababa ile Kenya ve İstanbul havalimanlarındaki Sudanlıların tahliyeleri gerçekleştirilecek." dedi.
Türk Hava Yolları'nın da aralarında olduğu bazı hava yolu şirketleriyle Sudanlıların tahliyesi konusunda anlaşma sağlandığını belirten Adlan, Hartum Havalimanının, Sudanlıların tahliyesinin yanı sıra yurt dışında çalışma izni olan Sudanlılar ile ülkelerine gitmek isteyen yabancılar için 48 saatliğine geçici olarak açılacağını kaydetti.
Sudan Sağlık Bakanlığı da virüsle mücadele kapsamında lokantalar, düğün ve konferans salonları ile güzellik salonlarının kapatılma kararı alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Sudan, Güncel

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