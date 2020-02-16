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Sudanlı aileler, çocuklarını Çin'den tahliye etmeyen hükümeti protesto etti

Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin'den çocuklarını tahliye etmeyen hükümete tepki gösterdi.

16.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:23
Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin'den çocuklarını tahliye etmeyen hükümete tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan aileler, hükümetten, çocuklarını bir an önce Sudan'a getirmesini istedi.
Çin'deki bir Sudanlı öğrencinin annesi Gada Muhammed İbrahim, AA muhabirine, "Çocuklarımız odalarında hapsolmuş. Yiyecek ve içecekleri tükeniyor. Psikolojileri hiç iyi değil. Geçen çarşambadan bu yana çocuklarımızın 'hayalet şehir' olarak adlandırılan Vuhan'dan tahliye edilmelerini bekliyoruz ancak durumları hakkında henüz anlaşılır açıklamalar yapılmadı. Hükümetten tahliyeyi hızlandırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sudanlı aileler, çocuklarını Çin'den tahliye etmeyen hükümeti protesto etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Muhammed İbrahim, Sudan, Güncel

Kaynak: AA


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