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Sudanlı kadınlardan Başbakana istifa çağrısı

Sudan'da ekonomik durumu protesto eden yüzlerce kadın gösterici, Başbakan Abdullah Hamduk'u istifaya çağırdı.

12.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:08
Sudanlı kadınlardan Başbakana istifa çağrısı
Sudan 'da ekonomik durumu protesto eden yüzlerce kadın gösterici, Başbakan Abdullah Hamduk'u istifaya çağırdı.
Başkent Hartum'da Başbakanlık yakınlarında toplanan ve hayat pahalılığını protesto eden kadın eylemciler, Başbakan Hamduk'un istifasını istedi.
Görgü tanıkları, hükumet ve Başbakan karşıtı sloganlar attıktan sonra dağılan eylemcilerden bazılarının gözaltına alındığını ifade etti.
Ülkede Birleşik Halk Topluluğu ismiyle örgütlenen gruplar, haftalardır sürdürdükleri protesto gösterilerinde, hayat pahalılığının yanı sıra geçici yönetimin partizanca, Sudan'ın İslami değerleri, kimliğine düşman ve kendinden olmayanları dışlayan politikalarına karşı çıktıklarını savunuyor.
Aralık devriminin ardından yeni yönetimin icraatlarından ve gidişattan rahatsız olanların başlattığı protesto hareketlerine, eski rejim yanlıları ile çeşitli İslami hareket ve partiler de destek veriyor.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.?
Ülke, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun müdahalesiyle hükumet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sudan, Güncel
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