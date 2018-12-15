Sudanlı Kamu Personeline Türkiye'de Eğitim Verildi

Sudanlı kamu personeli, Türkiye
'de 5 günlük eğitim programına katıldı.
Sudan'ın başkenti Hartum
'da bakanlıklarda görevli 30 kamu çalışanının katıldığı program, Ankara
'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (CASGEM) tarafından organize edildi.
Program sırasında Sudanlı kamu çalışanlarına, iş güvenliği, çalışma politikaları ve ilkeleri konusunda kurslar verildi.
CASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin, Türkiye'nin iş deneyimini dost ve komşu ülkelerle paylaşmayı hedefleyen proje çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledi.
Şenocak, Sudanlı kamu personelin eğitiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçen yıl Hartum'u ziyaretinin neticesi olduğunu ve karşılıklı iş birliğinin artırılmasıyla paralellik taşıdığını ifade etti.
Sudanlı heyetin lideri Badreddin Bakheit de Türk hükümetine ve CASGEM'e eğitim programından ötürü teşekkür etti.
Bakheit, "Türk kardeşlerimizle deneyimlerimizi paylaşmak, Türkiye'nin son dönemde ulaştığı kalkınma ve ilerlemeden fayda sağlamak için buradayız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 2017'deki Hartum ziyareti sırasında Sudan ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda 22 iş birliği anlaşması imzalanmıştı.
Hartum,Türkiye
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:42