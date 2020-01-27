Haberler » Spor » Sudenur Erciyes, Taekwondo Türkiye üçüncüsü oldu - Spor

Sudenur Erciyes, Taekwondo Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Sudenur Erciyes, Türkiye üçüncüsü oldu.

27.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:04Sudenur Erciyes, Taekwondo Türkiye üçüncüsü oldu
'da yapılan Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Sudenur , Türkiye üçüncüsü oldu.

18 - 23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara'da büyük mücadeleye sahne olan Şampiyonada +68 kg da yarışan Sudenur Erciyes Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcu 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open Turnuvasında Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek. Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu Sudenur Erciyes'i ve antrenörü Özben Şimşek'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Erciyes, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:41  Del Piero: "Şoktayım. Sadece spor dünyası değil, tüm dünya şokta..."
17:41  Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te
17:40  Kardemir Karabükspor basın sözcüsü Kerem Demir istifa etti
17:31  Hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın mektubu herkesi hüzünlendirdi
17:28  Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor
27.01.2020 17:53:04