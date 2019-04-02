Süeda Kazancı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN SAMSAT belediye başkan adayı olan Süeda Kazancı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN SAMSAT ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Süeda Kazancı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN SAMSAT adayı Süeda Kazancı kimdir? BTP ADIYAMAN SAMSAT adayı Süeda Kazancı yüzde kaç oy aldı?

Süeda Kazancı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN SAMSAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Süeda Kazancı SAMSAT ilçesinde % 0,45 oranında oy almıştır. SAMSAT ilçesinde % 0,45 oranında oy olan Süeda Kazancı adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

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